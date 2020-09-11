«Однорукий бандит» довел чепчанина до уголовного дела

Игровой терминал был установлен в нежилом помещении на улице Ленина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередной случай незаконной игорной деятельности удалось пресечь сотрудникам полиции в Кирово-Чепецке. В настоящее время расследованием уголовного дела занимается СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в августе текущего года предприимчивый 33-летний чепчанин решил установить «однорукого бандита» в нежилом помещении на улице Ленина. Однако заработать на организации подпольного игорного бизнеса у него не получилось. Игровой терминал был изъят сотрудниками МВД, а его собственник задержан.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Отметим, что мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в феврале текущего года сотрудникам МВД удалось «накрыть» подпольное казино в Кирово-Чепецке, которое находилось на улице Красноармейской.

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