В Кирове пропал московский студент, уроженец Белгородчины

Худощав, волосы темно-русые, глаза голубые, на подбородке большая родинка. Фото: 43.мвд.рф

Жительница Белгородской области обратиласт в кировскую полицию с заявлением о том, что ее 17-летний сын - Максим Алексеевич Гамолин - пропал без вести.

Максим – студент одного из московских вузов. 8 сентября он не вышел на связь. Мать, забеспокоившись, поехала к нему в Москву. Как выяснилось, накануне он уехал на поезде в Киров. Сейчас его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 16-18 лет, рост примерно 175-180 см. Он носит очки. Худощав, волосы темно-русые, глаза голубые, на подбородке большая родинка.

Был одет в оранжевую толстовку, синюю куртку, темно-зеленые брюки на резинках, в области бедер прямоугольные карманы. На ногах камуфляжные кроссовки темно-зеленого цвета. С собой был темно-синий рюкзак.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 56-60-20, 519-447, 8-912-723-18-98, либо 02.