Коронавирус в Кирове: число летальных случаев продолжает увеличиваться

В стационарах сейчас находятся 1352 зараженных новой инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный Минздрав сообщает, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 66 жителей области. Выписали из инфекционных стационаров 49 пациентов.

В стационарах сейчас находятся 1352 зараженных новой инфекцией. У госпитализированных есть все симптомы COVID-19. У 1142 из них инфекция осложнена пневмонией. 31 пациент госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключены 18 человек.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 104 (+2). За пять дней в инфекционных стационарах скончалось шесть человек.

Таким образом, по состоянию на 11 сентября 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 7355 случаев заражения коронавирусом;

- 6167 пациентов вылечились;

- 104 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.