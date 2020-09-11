Многодетные семьи попадают в группу риска по материальному неблагополучию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

10 сентября в Кировской области начала действовать программа «Семья. Перезагрузка!».Ее цель – помочь малообеспеченным семьям выбраться из бедности.

В группу риска по материальному неблагополучию попадают многодетные, малообеспеченные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с особенностями развития и семьи, которые создают выпускники учреждений для детей-сирот.

Если раньше социальное сопровождение осуществлялось только для семей, уже находящихся в трудной жизненной ситуации, то сейчас, благодаря этому межведомственному взаимодействию, акцент в работе будет сделан на семьи, которые только столкнулись с трудностями. Для каждой семьи будет разработан индивидуальный план, который включит и профориентационную работу с подростками, в том числе создание кабинетов профессиональных проб, лагерных смен, игр, направленных на выбор трудовой деятельности. Для детей и родителей будет проводиться обучение финансовой грамотности для планирования и грамотного распоряжения семейным бюджетом. Результатом такой работы станет преодоление семьей временных трудностей, повышение уровня жизни, рост благосостояния, улучшение семейного микроклимата.

На средства гранта в размере 9 млн рублей оборудуют помещения для профилактической работы с детьми и родителями, а также для проведения мероприятий. Часть средств будет направлена на проведение массовых семейных праздников. Кроме того, предусмотрено обучение специалистов, работающих с семьями и детьми на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

В 2021 году к реализации социальных практик, направленных на улучшение условий жизни малообеспеченных семей присоединятся Зуевский, Котельничский, Яранский, Нолинский, Унинский, Юрьянский районы и город Котельнич. В 2020-2021 годах система будет выстроена и ее опыт распространится на всю территорию региона.