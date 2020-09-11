ХК «Родина» «вырвала» победу в первом матче Кубка России

Игра закончилась со счетом 3:4 в пользу кировчан. Фото: vk.com/hcrodinakirov
Подопечные Андрея Рушкина одержали первую победу в Кубке России. Встреча состоялась 11 сентября в Ульяновске. Соперником кировских хоккеистов стал ХК «Водник» из Архангельска, который стал полуфиналистом прошлогоднего Чемпионата России.
По ходу встречи подопечные Андрея Рушкина уступали сопернику 3:2. Однако нашему защитнику Игорю Леденцову на 75 минуты удалось реализовать 12 метровый штрафной. А под конец встречи новичок «Родины» Денис Цыцаров смог забить победный гол с передачи Олега Пиваварова. Игра закончилась со счетом 3:4 в пользу кировчан.
В тяжелом матче кировские хоккеисты смогли «вырвать» победу у грозного соперника из Архангельска. Стоит отметить, что многие эксперты называли ХК «Водник» очевидным фаворитам встречи.
В субботу, 12 сентября, ХК «Родина» сыграет с ХК «Ак Барс-Динамо» из Казани.
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