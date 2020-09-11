В Кировской области школьники не перейдут на дистанционное обучение

Важно соблюдать ссновные меры предосторожности от коронавирусной инфекции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава региона Игорь Васильев встретился с представителями Родительского совета Кировской области. На встрече обсудили ряд важных вопросов, связанных с учебным процессом в текущем году.

Многие родители переживают, что детей снова выведут на дистанционное обучение. Губернатор Игорь Васильев заверил, что область этого не планирует.

- Вводить дистанционное образование в регионе мы не будем, - сообщил руководитель региона. - Мы должны жить, работать и учиться в обычном режиме. Все в наших руках, самое важное - соблюдение элементарных правил гигиены.

Игорь Васильев призвал относиться к ситуации спокойнее: «осенью всегда сезон заболеваемости ОРВИ, поэтому не нужно впадать в крайности и бояться дистанционного обучения в том случае, если отдельные классы выводят на карантин».

- У нас сейчас весь процесс организован так, чтобы обеспечить полную безопасность школьников, - поделился губернатор. - Больных детей, естественно, в школу водить не нужно - я уверен, что родители это понимают.

Известно, что сейчас в школах региона есть классы, которые временно переведены на дистанционное обучение в связи с тем, что выявлен заболевший ученик или учитель. К примеру, в гимназии имени Грина на такой способ учебы переведены 18 классов.

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