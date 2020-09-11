Ушел из жизни бывший глава Уржумского района Виктор Силин

Виктор Васильевич возглавлял район с 2011 по август 2020 года. Фото: vurzhume.ru

На 59 году жизни скончался бывший глава Уржумского района Виктор Силин, который оставил руководящий пост месяц назад. Виктор Васильевич возглавлял район с 2011 по август 2020 года.

- Земляки знали Виктора Васильевича как человека энергичного, неравнодушного, искренне радевшего за свою малую родину, - сообщили в пресс-службе ОЗС. - Личным примером гражданской активности Виктор Васильевич вдохновлял весь район, поддерживая стремление жителей совместно и конструктивно решать наболевшие вопросы.

Прощание с Виктором Васильевичем состоится в Свято-Троицком кафедральном Соборе города Уржума:

- 11.09.2020 - с 17.00 до 19.00,

- 12.09.2020 - с 07.00 до 12.00.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Виктора Васильевича.