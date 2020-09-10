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Митрополит Вятский и Слободской Марк отказался принимать награду от патриарха Кирилла

Владыку планировали представить к ордену Преподобного Сергия Радонежского III степени
Анна КРЮКОВААнна КРЮКОВА
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Митрополит Марк отказался принять орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. Фото: вятская-епархия.рф

Митрополит Марк отказался принять орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. Фото: вятская-епархия.рф

Митрополит Вятский и Слободской Марк отказался принять орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. Представить к награде митрополита решил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как отметили в пресс-службе Вятской Епархии, митрополит поблагодарил патриарха за внимание, но орден принимать «категорически отказался». Владыка Марк сообщил патриарху Кириллу о своем решении в официальном письме.

Орден Преподобного Сергия Радонежского является общецерковной наградой Русской православной церкви. Награду вручают за церковные и миротворческие заслуги.