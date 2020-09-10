В Кировской области всю ночь продолжались поиски пропавших грибников

Мужчины отправились в лес за грибами, на заблудились. Фото: pixabay.com

Утром в четверг, 10 сентября, жителям области удалось найти пропавших в лесу грибников. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области, 40-летние мужчины отправились за грибами 9 сентября в лес недалеко от села Монастырщина Оричевского района.

Спустя какое-то время они поняли, что не могут найти обратную дорогу. Сотовой связи у грибников не было, однако около 17 часов они смогли дозвониться до экстренной службы.На поиски мужчин немедленно отправились сотрудники полиции и МЧС, волонтеры, неравнодушные жители и охотники. Поиски продолжались в течение всей ночи.

Утром стало известно, что грибники вышли к заброшенной делянке в Верхошижемском районе. Туда и направились волонтеры, чтобы вывести мужчин из леса.