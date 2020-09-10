В Кировской области средняя заработная плата работников малых предприятий составляет 26 тысяч рублей

Самые маленькие зарплаты у работников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса. Фото: Анастасия Осипова

На малых предприятиях кировской области трудятся 45,5 тысячи человек. Наибольшее число работников задействовано на обрабатывающем производстве - 27%, в сфере торговли -21%, а в сельском и лесном хозяйстве -12%. Оборот же предприятий с января по июнь текущего года составил 54,3 млрд рублей.

По данным Кировстата, среднемесячная заработная плата сотрудников на малых предприятиях составляет 26 тысяч рублей, что на 17% ниже среднеобластного показателя.

Напомним, что по официальным данным, средняя зарплата в регионе равна 30 тысячам 954 рублям. Самой высокооплачиваемой сферой считается обрабатывающие производство связанное с химическими веществами. Средний уровень зарплаты в данном секторе составляет 45 тысяч рублей. Самые же маленькие зарплаты у работников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса. В среднем в этих профессиях получают около 18 тысяч рублей.

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