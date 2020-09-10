В Кирове пресекли торговлю «с земли»

Мужчина продавал картофель «с земли» и из кузова автомашины. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошел рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли.

Около дома №4 по Октябрьскосу проспекту мужчина торговал картофелем «с земли» и из кузова автомашины. На него составили протокол об административном правонарушении. За несанкционированную торговлю полагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Кировчанам напоминают, что торговать любыми товарами можно только в специально отведенных для этого местах.

К примеру, для продажи садоводческой продукции можно воспользоваться социальными местами на Октябрьском и Центральном рынках. По вопросам наличия свободных мест и их стоимости можно обратиться по телефонам:

36-57-58- специалист по работе с клиентами Октябрьского рынка;

67-62-51 - специалист по работе с клиентами Центрального рынка.