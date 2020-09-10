Кировские налоговики планируют приобрести четыре новеньких седана за 3,7 миллионов рублей

Автомобили должны быть произведены не ранее 2020 года. Фото: Александр ГЛУЗ

На сайте Госзакупок появился интересный аукцион. Согласно объявленным торгам, УФНС по Кировской области собирается приобрести четыре легковых автомобиля. Деньги на покупку выделят из федерального бюджета.

Автомобили должны быть произведены не ранее 2020 года, а также соответствовать следующим характеристикам:

- тип кузова – седан;

- объем двигателя не менее 110 и не более 150 лошадиных сил;

- коробка передач – автомат;

- обязательное наличие кондиционера.

Один такой автомобиль обойдется бюджету в 940 тысяч рублей. Максимальная цена же контракта за четыре машины составляет 3 миллиона 763 тысячи 100 рублей.

Отметим, что указанным характеристикам соответствуют два автомобиля: Kia Rio и Volkswagen Polo.

Ранее «Комсомолка» писала, что администрация Подосиновского района приобрела кроссовер за 1,3 миллиона рублей.

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