Певица из Кировской области участвует в шоу «Голос 60+»

На шоу Любовь Острецова выступила с песней "Гляжу в озера синие". Фото: kirovreg.ru

18 сентября после программы «Время» начнется эфир третьего сезона популярного проекта «Голос 60+». В качестве наставников будут выступать Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Елена Ваенга и Гарик Сукачев. В передаче с песней «Гляжу в озера синие» примет участие заслуженный работник культуры РФ, исполнительница народных песен Любовь Острецова из Малмыжского района. Она прошла кастинг и приняла участие в съемках.

Любовь Острецову, лауреата международных конкурсов в Германии и Болгарии, прочили во «вторые Людмилы Зыкины». Ее не раз звали в Москву, в «Москонцерт», но она выбрала жизнь в кировской провинции и не жалеет об этом.