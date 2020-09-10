Заканчивается региональный этап конкурса «Венец поэзии-2020»

Отобранные стихи в основном посвящены вечным темам поэзии - любви, малой родине, природе, поискам смысла жизни. Фото: admkirov.ru

15 сентября заканчивается региональный этап Поволжского литературного конкурса «Венец поэзии-2020», в котором принимают участие авторы из Кировской области. Жюри отобрало из представленных ими стихотворений двадцать, которые будут участовать в дальнейших этапах. Эти стихи в основном посвящены вечным темам поэзии - любви, малой родине, природе, поискам смысла жизни.

Оценивались литературно-художественные качества и общее впечатление от произведения. ВО избежание субъективизма, все произведения были представлены без авторства - под условными шестизначными номерами.

Поволжский литературный конкурс «Венец поэзии-2020» завершится 4 ноября - в День народного единства. Имена победителей сохранятся в тайне до момента торжественного награждения. По итогам конкурса издадут поэтический сборник, который представят в Российской книжной палате, Парламентской библиотеке Российской Федерации, библиотеке администрации Президента Российской Федерации, на площадках «Литрес», «Ozon».