Коронавирус в Кирове: еще два человека скончались от болезни

65 новых случаев COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кировской области выявлены еще 65 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального оперштаба, из инфекционных больниц выписаны 67 пациентов. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 1311 пациентов с коронавирусом, у 1125 болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 28 человек. 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 102. За прошедшие сутки в инфекционных стационарах скончались два человека.

Таким образом, по состоянию на 10 сентября 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 7289 случаев заражения коронавирусом;

- 6118 пациентов вылечились;

- 102 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.