В Кировской области только 89% жилых домов готовы к подаче в них тепла

Прокуроры выявили более 400 нарушений при подготовке к зимнему периоду 2020/21 годов.
Фото: Виктор Карпов
В прокуратуре Кировской области прошло заседание коллегии, посвященное предстоящему отопительному сезону 2020/21. В нем приняли участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин и ряд региональных чиновников.
Главный прокурор области Андрей Оборок сообщил, что проблемы по организации теплоснабжения остаются в пяти районах области: Верхнекамском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Малмыжском и Подосиновском. Более того, незавершенные процедуры смены ресурсоснабжающих организаций ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в Верхнекамском, Кильмезском, Котельничском, Кумёнском, Оричевском, Сунском, Юрьянском районах.
В областном центре также не решен вопрос с выводом из эксплуатации двух котельных, которые обслуживают жилые дома.
- По состоянию на сентябрь 2020 года сроки ремонта нарушены по 51 договору, заключенному «Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В целом прокуроры выявили более 400 нарушений при подготовке к зимнему периоду 2020/21 годов. К дисциплинарной ответственности привлечены 102 человека, а к административной – 42. Кроме того, материалы прокурорской проверки легли в основу трех уголовных дел.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что сейчас «к работе в отопительный период подготовлены 89% жилищного фонда, 88% источников теплоснабжения и тепловых сетей, а также 85% центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций».
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