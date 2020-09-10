В Кирове разыскивают водителя, который сбил 10-летнюю девочку

Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 9 сентября, во дворе дома №161 на улице Володарского произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

По предварительным данным ДТП случилось в 14.45. Известно, что автомобиль сбил 10-летнюю девочку. После чего предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя машины.

В результате ДТП девочка получила травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.