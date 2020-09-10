В Кирове на набережной Грина заменят уличные тренажеры

Использование старых тренажеров может быть небезопасным. Фото: vk.com/zlo43

Недавно жители города заметили, что со спортивной площадки на набережной Грина была убрана большая часть уличных тренажеров. Недовольные кировчане опубликовали в социальных сетях снимки опустевшего спортивного уголка. У многих жителей города такая новость вызвала недоумение.

- Как жалко, столько лет сюда ходили. Ну, что творится то в нашем городе? - поделилась обеспокоенная кировчанка в социальной сети.

В территориальном управлении Первомайского района поспешили заверить горожан, что тренажеры вернутся на прежнее место. Более того, их собираются обновить, так как экспертиза выявила серьезный износ ряда элементов. Начальник теруправления Сергей Решетников признался, что использование старых тренажеров может быть небезопасным.

- Сейчас в теруправлении Первомайского района рассматриваются возможности обновления тренажерной площадки на набережной Грина с заменой покрытия, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Стоит отметить, что власти не сообщили когда появятся новые тренажеры. Остается открытым и вопрос, насколько своевременна такая мера. Ведь пару месяцев назад город жил в условиях жесткого карантина и занятия спортом на улице были невозможны. Тогда почему-то городские власти не задумывались об обновлении площадки.

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