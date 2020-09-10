В Кирове планируют купить новые автобусы для городских маршрутов

Презентация автобусов Павловского и Ликинского автозаводов прошла на Театральной площади 9 сентября. Фото: admkirov.ru

Администрация Кирова планирует обновить парк общественного транспорта. Свою продукцию предложили два российских предприятия. Презентация автобусов Павловского и Ликинского автозаводов прошла на Театральной площади 9 сентября.

- Автобусы, которые мы увидели сегодня, соответствуют современным запросам горожан, - отметил глава администрации Кирова Дмитрий Осипов. - Эта техника уже успешно показывает себя во многих крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке и других.

Например, автобусы Vector Next имеют все необходимое оснащение для удобства и безопасности любых пассажиров, в том числе маломобильных. В салонах имеется система видеонаблюдения. Кроме того, они также, как и машины марки «ЛиАЗ» могут работать на газомоторном топливе. И еще один немаловажная деталь: эту технику можно закупить по льготной федеральной программе.

Власти города планируют провести переговоры с производителями об использовании автобусов в тестовом режиме на одном из маршрутов.

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