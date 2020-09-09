Коронавирус в Кирове: в семи районах области нет пациентов с пневмонией

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1127 зараженных коронавирусом пациентов с пневмонией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Минздрав предоставил статистику по районам Кировской области. Согласно поступившим данным, сейчас в семи ее муниципалитетах нет «ковидных» больных с осложнением в виде пневмонии.

Счастливчиками стали Афанасьевский, Верхнекамский, Даровской, Нагорский, Немский, Опаринский и Шабалинский районы. В них пациентов, болеющих COVID-19 с пневмонией нет. Следом идут Верхошижемский, Кикнурский, Мурашинский и Унинский районы - в каждом из них всего по одному такому заболевшему.

Лидером же с другого конца списка стал, конечно, Киров. Статистика насчитывает в нем 735 коронавирусных пациентов с пневмониями. Среди районов области лидирует Вятскополянский - 63 таких зараженных человека. Следуют за ними Слободской (52), Кирово-Чепецкий (44) и Котельничский (22) районы.

Напомним, всего на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечатся 1127 зараженных коронавирусом пациентов с осложнением в виде пневмонии. В общей сложности в больницах находятся 1285 заболевших COVID-19.