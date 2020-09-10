Родительское собрание в Кировской области проведут онлайн

Родители учащихся могут посмотреть трансляцию собрания в интернете, а вопросы задать - по телефону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 сентября в 18:00 в Кировской области пройдет родительское собрание онлайн. Оно будет посвящено началу учебного года и организации горячего питания для младших классов. На вопросы родителей ответят первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр образования Кировской области Ольга Рысева, глава городской администрации Дмитрий Осипов, начальник департамента образования администрации города Кирова Александр Петрицкий, представители Комбината продовольствия и социального питания города Кирова. Участниками собрания станут также главы районов, муниципальных и городских округов, руководители органов местного самоуправления.

Трансляцию можно посмотреть здесь.

Кроме того, трансляция будет проводиться в группе (Институт развития образования Кировской области). Звонки будут приниматься по телефону 8(8332) 53-04-65.