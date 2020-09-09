Коронавирус в Кирове: 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся от коронавируса 1285 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области еще 65 человек заразились коронавирусом. Количество вылечившихся превосходит: 99 пациентов накануне выписали из инфекционных стационаров региона.

Таким образом, по состоянию на 9 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 7224 случая заражения с симптомами болезни;

- 6051 пациента выздоровели;

- 100 заболевших умерли.

В инфекционных стационарах проходят лечение на данный момент 1285 заразившихся коронавирусом. У 1127 из них течение болезни осложнено пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, они госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Количество подключенных к аппарату ИВЛ зараженных резко увеличилось до 18.