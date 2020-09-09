В кировской библиотеке открылась экспозиция «Рябовское детство Саши Васнецова»

Открылась новая экспозиция «Рябовское детство Саши Васнецова». Фото:admkirov.ru

В библиотеке № 9 им. А.М. Васнецова состоялись мероприятия, посвященные 160-летию со дня рождения Александра Васнецова – народного учителя, собирателя фольклора, младшего брата знаменитых художников.

Основные мероприятия состоялись в формате онлайн. На странице библиотеки ВКонтакте опубликованы статьи о жизни и творчестве Александра Васнецова, предложено разгадать тематический кроссворд .

В Васнецовской гостиной - уголке вятской старины библиотеки открылась новая экспозиция «Рябовское детство Саши Васнецова» с предметами крестьянской утвари конца XIX – начала XX веков, подобных тем, что окружали братьев Васнецовых в рябовском доме. Дополняют обстановку репродукции картин и рисунков Виктора Васнецова, а также рябовские пейзажи из цикла акварелей «Моя Родина» Аполлинария Васнецова. Музейная экспозиция доступна к просмотру для индивидуальных посетителей библиотеки до конца сентября.

Стоит отметить, что мемориальный фонд библиотеки регулярно пополняется. В 2020 году ей подарили ценнейшее издание – «Жизнь вятских священников» Натальи Баженовой, в которой имеется глава, посвященная роду Васнецовых. Кроме того, приобретено собрание писем братьев Васнецовых «Душа моя при тебе…», которое составили Римма Лаптева и Татьяна Малышева.

Кроме того, библиотека располагает редким сборником Александра Васнецова «Песни северо-восточной России», который вышел в 1894 году. Это самое крупное из изданных в то время собраний русских народных песен, записанных в Вятской губернии. Александр Михайлович работал над книгой почти четверть века. Библиотека им. А.М. Васнецова бережно хранит второе издание 1949 года, увидевшее свет благодаря Леониду Дьяконову.