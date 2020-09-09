Житель Вятских Полян решил подзаработать на бирже и потерял два миллиона рублей

Мужчина пытался заработать на онлайн-бирже, для чего даже взял несколько кредитов. Фото: pixabay.com

В Вятских Полянах мужчину «развели» на два миллиона рублей. А он всего лишь хотел подзаработать. Подробности сообщило региональное УМВД.

Как рассказал обманутый 37-летний мужчина, в поисках обогащения он оставил заявку на одном из сайтов: портал предлагал помощь в получении прибыли на онлайн-бирже. Спустя какое-то время ему позвонили «финансовые консультанты», рассказали, что нужно будет делать, и предложили свою помощь, заодно убедив мужчину в том, что схема полностью рабочая. Вятскополянец, воодушевившись, взял несколько кредитов и внес деньги на расчетные счета сразу на трех платформах в интернете.

Почти три месяца мужчина совершал операции по подсказкам «консультантов». Правда, ему это не приносило почти никакой прибыли. А вот когда он попытался вывести деньги с расчетных счетов на свой собственный, ему это не удалось. «Консультанты» объясняли, что это не так-то просто, что банки находятся за границей, что у них есть какие-то ограничения на перевод денег на российские счета… Мужчина, отчаявшись, посоветовался с уже настоящими специалистами, которые подсказали обратиться в полицию. Так он наконец и поступил. И уже в полиции выяснилось, что в общей сумме доверчивый вятскополянец потерял 2 млн 230 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело, сейчас злоумышленников устанавливают. Напомним, это не первый случай. Совсем недавно точно так же, на «онлайн-биржах», на сумму более одного миллиона рублей погорела кировчанка.