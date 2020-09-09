Трое на одного: в Котельниче молодые люди избили и ограбили мужчину

Троих молодых людей оперативно задержали в паре кварталов от места происшествия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Котельниче трое неизвестных избили и ограбили мужчину. К счастью, их быстро нашли. Об этом сообщает пресс-служба кировского управления Росгвардии.

На днях, около двух часов ночи, патруль сотрудников ведомства принял ориентировку: на улице Победы в Котельниче произошла драка с грабежом. Трое неизвестных, по заявлению, избили мужчину, отобрали у него мобильный телефон и скрылись. Приметы нападавших также имелись в ориентировке.

И под них подошли трое молодых людей, которых росгвардейцы встретили спустя некоторое время. Компания обнаружилась всего в нескольких кварталах от места происшествия, и ее участники были весьма похожи на описанных в ориентировке. Молодых людей задержали и доставили в отделение полиции. Теперь выяснять, виновны ли они в произошедшем, будут сотрудники правоохранительных органов.