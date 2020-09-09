В Куменском районе будут разводить швейцарских коз

В ближайшее время в СПК будет доставлена еще одна партия коз из-за границы. Фото: kirovreg.ru

На козоферме, которая появилась в Куменском районе, через два года будут содержать 2300 голов дойного стада, она станет одной из крупнейших в России. Сейчас поголовье составляет 1593 головы, из которых 793 — козоматки. В хозяйстве разводят швейцарскую породу коз – зааненскую. Летом СПК «Красное Знамя» приобрел 198 голов козочек до года у племенного завода ЗАО «Приневское».

Козы на ферме едят только хорошее сено, без кислых кормов. Поэтому из их молока можно делать сыры, а также несколько видов кисломолочных продуктов: козье молоко разной жирности, творог, йогурты.

Сыры здесь производят трех видов – молодые, которые не выдерживают, а только заквашивают, мягкие сыры, которые ждут своего созревания около двух месяцев, и выдержанные, которые попадут на прилавки магазинов только после двухлетнего вызревания.

Валовый надой молока на козоферме составил 266 тысяч кг, при среднем надое на 1 козу 530 кг. В ближайшее время в СПК будет доставлена еще одна партия коз из-за границы. Сейчас они проходят карантин.