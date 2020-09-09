В Кировской области на производстве женщина получила тяжелую травму

С женщиной не провели инструктаж на предприятии по производству фанеры. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Фаленках работница фанерного комбината получила серьезную травму на производстве. В настоящее время причины несчастного случая расследует региональный Следком.

По версии следствия, женщина проработала на производстве меньше месяца. При этом с ней не провели инструктаж и необходимое обучение, что привело к трагическому стечению обстоятельств.

- 30 апреля во время производственных работ на станке у женщины произошла травматическая ампутация правой кисти, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас Следственным комитетом по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нарушений охраны труда. Сотрудники ведомства устанавливают причины случившегося.