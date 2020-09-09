В Кирово-Чепецке на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Водитель LADA Granta на перекрестке при повороте налево сбил пенсионерку. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 8 сентября, на проспекте Россия в Кирово-Чепецке сбили пешехода. Авария произошла в 13.20 возле дома №15. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что 40-летний водитель LADA Granta на перекрестке при повороте налево сбил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу.

В результате аварии 84-летняя женщина-пешеход получила серьезны травмы. Ее срочно доставили в больницу.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Кирове на улице Орловской. По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2112 на перекрестке при повороте направо сбила 78-летнего пешехода. Сообщается, что мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.

Авария произошла в Кирове на улице Орловской. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.