В Кировской области разыскивают без вести пропавшего нолинчанина

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Нолинском и других районах нашей области ищут 33-летнего мужчину. Виталий Вотинцев пропал 21 августа 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Виталию Алексеевичу 33 года, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. На момент ухода из дома был одет в черную футболку с белыми полосами, черные шорты и кроссовки.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.