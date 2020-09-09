Турист из Татарстана погулял в Вятских Полянах на две статьи УК РФ

Теперь за прогулку гостю из соседней республики грозит как минимум до двух лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вятских Полянах мужчина угнал машину и украл деньги из нее. Правда, его довольно быстро нашли. Подробности сообщает областное УМВД.

На днях в отделение полиции с заявлением об угоне обратилась 38-летняя жительница Вятских Полян. С ее слов, она приехала в один из магазинов райцентра и, припарковав около него машину, оставила ее незапертой. Ключи также остались в замке зажигания. А, выйдя из магазина, не обнаружила свою ласточку на положенном месте. В автомобиле, кроме того, осталась ее сумочка с банковскими картами и наличность в сумме около 40 тысяч рублей.

Полиция приняла заявление, а через некоторое время нашли угнанную машину в нескольких кварталах от места пропажи, целую и невредимую. Правда, сумки в ней уже не было, как и денег. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель республики Татарстан - ранее уже судимый, как выяснилось в отделении. Все похищенное осталось при нем и было изъято сотрудниками полиции. Как сознался он сам - приехал в Вятские Поляны просто «погулять».

На мужчину завели уголовные дела по краже и угону машины. Теперь за прогулку ему грозит как минимум до двух лет тюрьмы.

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