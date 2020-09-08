По сравнению с прошлым годом, в Кировской области стало меньше рождений, свадеб и разводов

Многие решили отложить свадебное торжество на будущий год Фото: Тимур ХАНОВ

За январь – август 2020 года органы ЗАГС зарегистрировали 27 706 актов гражданского состояния. Среди них 70 актов об усыновлении (удочерении), 1 333 — об установлении отцовства, 283 — о перемене имени. С начала года в Кировской области родилось 7 070 детей, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 7 676 актов о рождении. Так, в августе 2020 года больше всего детей появилось на свет в городе Кирове (551 человек) и Кирово-Чепецке (61 человек).

За восемь месяцев 2020 года в брак вступили 3 673 пары, что на 682 пары меньше аналогичного периода в прошлом году. Как и в предыдущие годы, свадебный сезон пришелся на летний период: в месяц регистрировалось от 500 до 1000 пар. Всего за лето 2020 года (с июня по август) свадьбу сыграли 2 084 пары. Летом 2019 года свадеб было чуть больше: зарегистрировано 2 528 актов о заключении брака. Как отмечают эксперты, многие пары решили отложить свадебное торжество на будущий год в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Наибольшее количество браков в августе зарегистрировано в Кирове (448 пар) и в Кирово-Чепецке (61 пара).

Что касается разводов, то в этом году их меньше, чем было зарегистрировано в 2019 году. Так, за январь-август 2020 года брак расторгли 2 936 пар, в 2019 году – 3 300 пар.