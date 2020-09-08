Усиление ветра и дождь: в Кировской области объявлено метеопредупреждение

Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировчанам следует приготовиться к ухудшению погоды. Областное ГУ МЧС передает метеопредупреждение об усилении ветра.

По данным кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября ожидаются порывы до 18 м/с. Информация уже доведена до служб жизнеобеспечения и глав районов области. Кировчанам напоминают: при сильном ветре лучше держаться подальше от легких и рушащихся зданий, деревьев, линий электропередач.

Кроме того, по данным сервиса gismeteo.ru, на 9 сентября в Кирове ожидается пасмурная погода и дождь, начиная с середины дня. Посмотреть подробный прогноз на текущую рабочую неделю можно здесь.