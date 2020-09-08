В Кирово-Чепецке задержали грабителя

У задержанного изъяи нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в Кирово-Чепецке на улице возле одного из магазинов к 33-летнему мужчине подошел незнакомец и, держа в руке нож, стал требовать денег, но, увидев вышедших на улицу работников магазина, скрылся.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника – им оказался житель Кирово-Чепецка, 1973 года рождения. У него изъяли нож.

Возбуждено уголовное дело. За вооруженный разбой УК предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Ведется расследование.