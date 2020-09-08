В Котельниче осудили пранкера за ложное сообщение о взрыве поезда

Позвонив в экстренные службы, мужчина сообщил о якобы готовящемся теракте. Фото: pixabay.com

В Котельниче осудили лже-террориста, сообщившего о готовящемся теракте на железной дороге. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, 5 сентября 2018 года наш «герой», будучи пьяным, позвонил из Кирова по номеру 112 и сообщил, что один из поездов, едущих на Котельнич, должен быть взорван. Предупреждение восприняли всерьез и направили оперативников на предполагаемое место происшествия - территория нескольких ж/д станций. Ни взрывчатки, ни других подобных веществ там не оказалось.

Пранкер, поняв, что шутка не удалась, решил ехать из Кирова подальше. А чтоб побыстрее - еще и угнал чужую машину. На трассе Мураши-Опарино его все-таки сумела остановить полиция, заметив при этом четкий запах алкоголя, исходивший от угонщика.

Уже в отделении оказалось, что ранее мужчину уже судили за вождение автомобиля в нетрезвом виде - в 2016 и 2017 году. На сей раз, прибавив ему статью за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, суд постановил: три с половиной года колонии строгого режима. К тому же мужчина не сможет сесть за руль еще три года.