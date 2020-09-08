Студенты смогут оплачивать проезд прямо банковской картой

Нужно только зарегистрироваться в системе «Умные услуги». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общественном транспорте города Кирова действует сервис «Умный проезд». Он позволяет льготным категориям граждан оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах любой банковской картой национальной платежной системы «Мир». Практически у всех получателей социальных льгот такая карта есть. Сервис «Умный проезд» не заменяет, а дополняет имеющиеся способы оплаты проезда.

Сервис «Умный проезд» работает на общественном транспорте (автобусы, троллейбусы) городских маршрутов на территории города Кирова, включая автобусы пригородных маршрутов №101, 104, 116, 117, 129, 136, 143, 146.

Теперь студентам не нужны льготные проездные, ничего не надо получать или пополнять. Нужно только зарегистрироваться в системе «Умные услуги» в любом центре «Мои Документы» Кировской области. Для регистрации необходимо принести с собой паспорт, банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС, а также дать согласие на обработку персональных данных.

Во время оплаты перевозчик по электронным каналам связи направит запрос банку о списании со счета полной стоимости проезда. Банк, прежде чем списать деньги с карты, запросит у системы «Умные услуги» информацию о наличии у пассажира права льготного проезда, чтобы списать правильную сумму. Узнать фактически списанную стоимость проезда можно через QR-код, распечатанный на билете.