«Чиновники должны затянуть пояса»: главу города Кирова хотят лишить муниципальной пенсии

Изменения коснутся народных избранников, которые получают зарплату из городского бюджета. Фото: duma.mo-kirov.ru

Оппозиционные депутаты городской думы хотят изменить Устав города Кирова. С инициативой выступил член фракции «Справедливая Россия» Альберт Бикалюк. Изменения коснутся народных избранников, которые получают зарплату из городского бюджета. Таких в думе сейчас три человека: глава города Елена Ковалева и два ее заместителя.

Чиновников хотят лишить дополнительной муниципальных пенсий, а также ежегодной компенсации на санаторно-курортное лечение.

- Непонятно, почему налогоплательщики, наполняющие бюджет города, должны доплачивать к пенсиям чиновников, - прокомментировал депутат Альберт Бикалюк. - Санаторно-курортное лечение эти люди тоже вполне могут себе позволить оплатить самостоятельно.

Более того, слуг народа хотят оставить без единовременной денежной выплаты, которую они получают по достижению пенсионного возраста на своем посту.

По мнению депутата, должен измениться и подход к обеспечению жильем муниципальных служащих. Сейчас согласно пункту 2 статьи 38.1, муниципальный служащий может получить единовременную социальную выплату на покупку жилья. Она предоставляется тем чиновникам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

- Считаю, что чиновники должны затянуть пояса и отказаться от необоснованных трат на себя любимых за счет городского бюджета, - поделился Альберт Бикалюк. - Я решительно не понимаю с чего все эти блага, если отсутствуют значимые, видимые и очевидные для всех успехи в управлении городом.

Сейчас соответствующие изменения в Устав внесены в городскую Думу. Их должны рассмотреть на заседании специальной рабочей группы. Если они будут одобрены, то их сначала обсудят на профильной комиссии, а затем и на пленарном заседании.

Сейчас соответствующие изменения в Устав внесены в городскую Думу. Фото: vk.com/sr_43

Отметим, что по заверению инициативной группы, в 2019 году на пенсионные выплаты за выслугу лет для 262 кировских чиновников из городского бюджета было потрачено почти 18 млн рублей.

Ознакомиться с действующим Уставом города можно здесь.

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