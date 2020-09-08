В Кирове лоси задержали два поезда на целый час

Областной охотнадзор сообщает, что сейчас идет период повышенной активности лосей. Фото: pixabay.com

В Кирове два лося выскочили на ж/д пути прямо перед электричкой. О происшествии сообщила пресс-служба ГЖД.

Инцидент произошел 7 сентября в 21.01, по сообщению ведомства, на перегоне Фаленки-Яр. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать все равно не удалось - расстояние было слишком небольшим.

Локомотив пригородного поезда повредился из-за наезда на животных. Вспомогательный электровоз оказал техническую помощь, однако из-за этого транспорту пришлось постоять на путях. Так, задержались два поезда: №2 Москва-Владивосток (на 1 час 4 минуты) и электричка №6382 Киров-Яр (1 час 13 минут).

ГЖД приносит извинения пассажирам и сообщает, что сейчас принимаются все меры для сокращения задержки поезда дальнего следования.

К слову, охотнадзор по Кировской области сообщает, что сентябрь - период повышенной активности лосей на дорогах. Сейчас идет так называемый гон этих диких животных, и вероятность встречи с ними вырастает в разы. Кировчан просят быть бдительнее и осторожнее, особенно на трассах области.