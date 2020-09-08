Коронавирус в Кирове: 100 человек скончалось от новой болезни

В тяжелом состоянии остаются 30 пациентов инфекционной больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области скончались от коронавируса еще два человека. Такие цифры приводит федеральный оперштаб. Кроме того, накануне зафиксировали еще 60 случаев заражения в нашей области, по данным регионального оперштаба. Выписали из инфекционных госпиталей 92 пациента.

Таким образом, по состоянию на 8 сентября 2020 года в нашей области зарегистрировали:

- 7159 случаев заражения с симптомами болезни;

- 5952 инфицированных выздоровели;

- 100 человек умерли.

В инфекционных больницах под круглосуточным наблюдением медиков остаются 1343 пациента с коронавирусом. У 1161 из них болезнь осложнена пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 30. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. К аппарату ИВЛ подключены 12 пациентов.