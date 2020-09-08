Сборная ВятГУ по баскетболу сразится за Кубок АСБ

Первым соперником сборной ВятГУ стала команда МГАФК из Малаховки. Фото: vk.com/bk_vyatgu
Сборная ВятГУ по баскетболу вошла в восьмерку сильнейших мужских студенческих команд России. Наши спортсмены примут участие в предсезонном турнире Кубка АСБ, организованном в честь 100-летия УрФУ. Соревнования пройдут с 17 по 19 сентября.
В понедельник, 7 сентября, состоялась жеребьевка, которую провел чемпион Европы Сергей Быков. Первым соперником сборной ВятГУ стала команда МГАФК из Малаховки.
Турнирная сетка распределилась следующим образом:
Турнирная сетка. Фото: asbasket.ru
В соревнованиях примут участие следующие команды:
-МГАФК (Малаховка);
- «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург);
- ГУТиД (Санкт-Петербург);
- «Академия спорта» (Казань);
- «Сибирские медведи» (Иркутск);
- ОрелГУ (Орел);
- ВятГУ (Киров);
- НГТУ (Новосибирск).
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