Сборная ВятГУ по баскетболу сразится за Кубок АСБ

Первым соперником сборной ВятГУ стала команда МГАФК из Малаховки. Фото: vk.com/bk_vyatgu

Сборная ВятГУ по баскетболу вошла в восьмерку сильнейших мужских студенческих команд России. Наши спортсмены примут участие в предсезонном турнире Кубка АСБ, организованном в честь 100-летия УрФУ. Соревнования пройдут с 17 по 19 сентября.

В понедельник, 7 сентября, состоялась жеребьевка, которую провел чемпион Европы Сергей Быков. Первым соперником сборной ВятГУ стала команда МГАФК из Малаховки.

Турнирная сетка распределилась следующим образом:

Турнирная сетка. Фото: asbasket.ru

В соревнованиях примут участие следующие команды:

-МГАФК (Малаховка);

- «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург);

- ГУТиД (Санкт-Петербург);

- «Академия спорта» (Казань);

- «Сибирские медведи» (Иркутск);

- ОрелГУ (Орел);

- ВятГУ (Киров);

- НГТУ (Новосибирск).

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