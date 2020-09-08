В Кировской области ищут жительницу Удмуртии

Анна Виноградова предположительно может находиться в Кирове или в нашей области. Фото: vk.com/lizaalert

Кировчан просят помочь в поисках Виноградовой (Аймашевой) Анны Николаевны. 41-летняя жительница Удмуртии из деревни Ягул Кизнерского района ушла из дома 23 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», женщина худощавого телосложения, невысокая, ее рост 155 см. У нее темно-каштановые волосы и серые глаза. На Анне были надеты черные брюки и куртка, белая кофта и фиолетовые сланцы.

Предположительно может находиться в Кирове или в нашей области.

Любую информацию о пропавшей волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.