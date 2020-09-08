В Омутнинском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Среди отходов обнаружены банки из-под краски, кисти, грязные перчатки, канистры из-под растворителей и прочие отходы. Фото: omvesti.ru

Прокуратура вынесла главе Вятского сельского поселения представление за свалку химических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В начале августа текущего года жители деревни Ежово обнаружили рядом с поймой реки Вятка свалку химических отходов. По словам очевидцев, мусор оставили рабочие, которые красили отбойники на мосту. Портал «Омутнинские ВЕСТИ+» сообщил, что среди отходов обнаружены «банки из-под краски, кисти, грязные перчатки, канистры из-под растворителей, пластиковые бутылки и прочий хлам, который используется при покраске».

Сообщается, что после вмешательства надзорных органов несанкционированную свалку ликвидировали.

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