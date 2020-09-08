У администрации города Кирова откроют выставку «Последние свидетели войны»

Впервые фотовыставка открылась в День Победы. Фото: admkirov.ru

Фотовыставка «Последние свидетели войны» пройдет в Кирове у здания городской администрации. Она включает 100 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, а также цитаты из их воспоминаний.

Впервые фотовыставка открылась в День Победы на одной из уличных площадок города и пользовалась у жителей большой популярностью. С 5 сентября экспозиция расположится в новом месте – у здания городской администрации.

Проект «Последние свидетели войны» - победитель конкурса Президентских грантов и реализуется при поддержке управления по делам молодежи физической культуре и спорту администрации города Кирова.