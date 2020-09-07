В Центре занятости нашли финансовые нарушения на сумму более 5 миллионов рублей

Проверкой установлены факты занижения выплат сотрудникам организации. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Контрольно-счетная палата Кировской области нашла нарушения в работе Центра занятости населения города Кирова.

В 2018-2020 годах Центр занятости получил 425 миллионов рублей, а также учреждению передано движимое и недвижимое имущество стоимостью более 17 миллионов рублей.

Проверкой установлены факты занижения выплат сотрудникам организации, а также недостатки при использовании государственного имущества.

- С нарушениями внутренних документов расходовались средства на оплату труда, - сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты. - Отдельным сотрудникам занижались выплаты персонального повышающего коэффициента и за увеличение объема работ, не вносились изменения в трудовые договоры.

Более того, выявлено неучтенное, неиспользуемое, несписанное и неутилизированное в установленном порядке имущество балансовой стоимостью 556,5 тысяч рублей.

Всего проверка нашла финансовые нарушения на общую сумму 5,5 миллиона рублей. Сейчас руководителю центра внесено представление.

- Установленные проверкой нарушения в работе учреждения являются, в том числе, следствием ненадлежащей организации внутреннего контроля и недостаточной исполнительской дисциплины работников учреждения, - рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

В целом же средства и имущество использовались учреждением по целевому назначению. Кроме того, обеспечена реализация мероприятий государственной программы.

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