В Шабалинском районе снесут четыре здания социально-культурного значения

В часть зданий ограничат доступ. Фото: epp.genproc.gov.ru
Администрация Шабалинского муниципального района не исполнила представление прокуратуры, которое было вынесено в 2019 году. Ведомство требовало принять меры к сохранности объектов социально-культурного назначения. К ним относится здание школы, библиотека и учреждения культуры, которые уже не используются по назначению.
В пресс-службе регионального надзорного органа сообщили: собственник объектов не ограничил доступ людей, в том числе детей в эти здания. Это может привести к травмированию граждан. В связи с чем прокурор Шабалинского района направил в суд исковое заявление.
Рассмотрев иск, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Теперь администрация должна будет снести четыре объекта, а также ограничить доступ в три здания. Отметим, что решения суда не вступило в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635