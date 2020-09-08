Малмыжские полицейские раскрыли убийство 19-летней давности

Полицейские продолжают собирать доказательства и устанавливать подробности преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне 2001 года в Малмыжском районе обнаружили тело 20–летней девушки со следами насилия. Было возбуждено уголовное дело статье «Убийство». К сожалению, раскрыть преступление тогда не удалось.

Недавно полицейские узнали, что к этому давнему убийству может быть причастен 36- летний мужчина, который все эти годы проживал на территории района. Сейчас полицейские продолжают собирать доказательства и устанавливать подробности преступления. Мужчина задержан и в убийстве признался.