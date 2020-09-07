Коронавирус в Кирове: 63 случая заражения за сутки

За минувшие сутки заболело больше кировчан, чем выздоровело. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области вновь выявили более полусотни заразившихся коронавирусом - 63 новых случая. Выздоровевших куда меньше. Накануне из инфекционных стационаров выписали 19 вылечившихся пациентов.

Таким образом, по состоянию на 7 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 7099 случаев заражения;

- 5860 заболевших выздоровели;

- 98 пациентов умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных больницах находятся 1389 человек с диагнозом «коронавирус». У 1193 из них болезнь осложняется пневмонией. 28 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. 12 из них подключены к аппарату ИВЛ.