Лето сменит осенняя прохлада: прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю

В Киров придет осень, а вместе с ней и дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая неделя в Кирове начнется с летней достаточно теплой погоды, но со среды будет становиться все холоднее и пойдут дожди. С каждым днем температура будет опускаться все ниже. «Комсомолка» подготовила подробный прогноза погоды, составленный с помощью gismeteo.ru.

В понедельник, 7 сентября, в Кирове ожидается достаточно комфортная и теплая погода. Днем температура воздуха составит +21 градус, но вот уже к вечеру значительно похолодает и к 21.00 температура воздуха опустится до +14 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник, 8 сентября, прогнозируют + 18 градусов. Погода начнет постепенно портиться, и уже к вечеру небо затянет тучами. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с, а его порывы достигнут 8 м/с.

В среду температура воздуха будет еще ниже. Ее максимум достигнет лишь +16 градусов. А уже вечером начнется небольшой дождь с сильными порывами ветра до 17 м/с.

В четверг, 10 сентября, на протяжении всего дня будет идти небольшой дождик. Температура же воздуха опустится до +15 градусов. Вместе с тем порывы юго-западного ветра достигнут 11 м/с.

В пятницу, 11 сентября, город накроет сильный дождь, который начнется с самого утра. Более, того усилятся и порывы ветра, которые составят 16 м/с. Температура же воздуха опустится до +12 градусов.

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