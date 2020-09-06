В Юрьянском районе пропал 67-летний грибник

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Юрьянском районе и области ищут 81-летнего пенсионера. Николай Иванович Рублев пропал 6 сентября 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет. Известно, что в воскресенье мужчина отправился в лес, с собой у него была плетеная корзина и майонезное ведерко.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Николаю Ивановичу 67 лет, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, седые волосы, глаза голубые. На момент ухода из дома был одет в черную куртку и штаны серого цвет, а также в резиновые сапоги и серую кепку.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.