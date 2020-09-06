Кировская область получит дополнительные средства на лекарства для льготников

Бесплатные лекарства и другие изделия предоставляются льготным категориям. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство РФ направит в регионы страны более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, часть средств получит и Кировская область. Нашему региону выделят 8 миллионов 194 тысячи рублей. Средства будут получены из резерва федерального бюджета.

Отметим, что данная социальная услуга предоставляется льготникам: инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от чернобыльской катастрофы и другим.

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