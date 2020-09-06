Коронавирус в Кирове: десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

На данный момент в госпиталях проходят лечение 1354 пациента с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области выявлены еще 62 новых случаев CIVID-19 с симптомами заболевания. По данным регионального Минздрава, из инфекционных больниц выписаны 67 пациентов. Известно, что у них болезнь протекала с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

На данный момент в госпиталях проходят лечение 1354 пациента с коронавирусом, у 1149 болезнь протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 29 человек. Десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по состоянию на 6 сентября 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 7036 случаев заражения коронавирусом;

- 5841 пациент вылечился;

- 98 заболевших умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.